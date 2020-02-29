أرين أرضروميان: أصالة اهتمت بنفسها بعد الانفصال.. ويعلق على صورها الغريبة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

عادة ما تكون الفنانة السورية أصالة نصري حديث مواقع التواصل الاجتماعي لنجاحاتها المتكررة، إلا أنها استطاعت في الآونة الأخيرة لفت الأنظار بإطلالاتها المتميزة التي أسرت خلالها قلوب محبيها، الذين لاحظوا تغييرات جذرية بأزيائها خاصة خلال الحفلات، معتبرين أن الأمر مجرد "انتقام بعد الطلاق".

واعتبر البعض أن أصالة نصري قد تحررت أنوثتها بعد الطلاق، إذ باتت تدرك التصاميم التي تناسبها وتسلط الضوء على وهجها بطريقة تتلاءم مع قامتها الفنية.

وأطلت الفنانة بفستان مميز من اللون الأبيض، حمل توقيع المصمم العالمي نيكولا جبران، له طابع شرقي فخم، إن كان من ناحية القصة مع الكاب الطويل الذي تدلى من فوقه، أو من ناحية التطريزات عند منطقة الصدر، والتي بدت مثل عقد كبير من الفضة واللؤلؤ.

وجددت أصالة تعاملها مع المصمم العالمي نيكولا جبران، بعد أن ارتدت أيضا في إحدى حفلاتها بالسعودية فستانا من قماش الشيفون الأبيض المطرز بالخرز والكريستال البراق، خصره محدد مع كاب طويل، وقد اعتمدت معه أقراطا ماسية وتسريحة شعر مشدودة إلى الخلف.

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وتألقت في فستان مميز من اللون الأحمر العنابي ناسبها كثيرا، إن كان من ناحية اللون الغني أو من ناحية القصة الفاخرة مع أكمام الشيفون المنسدلة والتطريزات عند منطقة الصدر والحزام الذي حدد منطقة الخصر. وقد اختارت معه مجوهرات ماسية ناعمة.

واختارت في إحدى مناسباتها، فستانا من دار لابورجوازي، مميزا من اللون الأزرق الكحلي، مشكوكا بحبات من الكريستال البراق ومزينا بطريقة ناعمة بالريش على الأكمام، نسقته مع مجوهرات ماسية أضافت من خلالها لمسات فخمة على اللوك.

ولكن هذه الإطلالات المميزة سرعان ما تحولت إلى اختيارات غريبة وفريدة من نوعها، فقد نشرت أصالة نصري صورا لها تظهر خلالها بأجدد إطلالاتها الغريبة والتي ستتصدر من خلالها غلاف مجلة "فوغ العربية"، إذ بدت بملابس متداخلة الألوان وغير متناسقة مع حذاء غريب وجوارب بنقشة الفهد.

الفيديو المرفق، يتحدث خلاله الستايلست أرين أرضروميان عن إطلالات النجمة أصالة الأخيرة خاصة بعد انفصالها.