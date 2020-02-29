رفض دعوى أحمد الفيشاوي لتعليم ابنته في مصر

رفضت محكمة أسرة الخليفة دعوى الفنان المصري أحمد الفيشاوي بنقل ابنته لينا الفيشاوي إلى المدرسة البريطانية بالتجمع الخامس. أحمد الفيشاوى تقدم بتظلم أمر وقتي لمحكمة الأسرة بالخليفة لنقل لينا إلى المدرسة البريطانية بالقاهرة، معللا ذلك بكثرة المصاريف التي يدفعها لها في التعليم في إنجلترا. وكانت محكمة الأسرة بالخليفة أمرت في وقت سابق بحبس الفيشاوي شهرا لامتناعه عن دفع نفقة ابنته لينا لمدة سنة، مما دفع والدتها إلى إقامة دعوى أمام المحكمة تقاضي فيها أحمد الفيشاوي.

يذكر أن محكمة جنح الدقي حكمت بحبس الفيشاوي سنة وكفالة 2000 جنيه وغرامة 500 جنيه، وإلزامه بدفع 20001 جنيه تعويضا، و50 جنيها مصاريف المحاماة؛ لامتناعه عن تنفيذ دفع نفقات وأجور ابنته لينا، في الدعوى المقامة من المحامي شعبان سعيد. بينما تقدمت محامية الفنان بطلب معارضة، حيث قالت إن الحكم كان غيابيا، وأن الفنان لم يرى ابنته لينا منذ 5 سنوات لأنها تعيش مع والدتها في الخارج، وأنه يعترض على سفرها خارج مصر.

وقد ذكرت لينا ابنة أحمد الفيشاوي من قبل انها لا تستطيع السفر لمصر خوفا من عدم قدرتها على العودة لوالدتها مرة أخرى، شكت كثيرا من جفاء والدها معها. وقالت الفنانة سمية الألفي أن لينا تعامل والدها بطريقة لا تليق، وأن هناك من يحرضها دائما ضده، وقالت إن ابنها لم يقصر في حق ابنته.

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