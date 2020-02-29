أحلام تكشف عن وجه ابنتها لأول مرة

تحرص الفنانة الإماراتية أحلام على عدم نشر أي صور لابنتيها “فاطمة ولؤلؤة” في مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها تخلت عن حذرها لأول مرة ونشرت فيديو يظهر فيه وجه ابنتها “لؤلؤة” بوضوح. الفنانة الإماراتية نشرت مقطع فيديو، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، لزوجها مبارك الهاجري، بعد فوزه في مسابقة رالي، وشاركته ابنتهما “لؤلؤة” الاحتفال.

أحلام أرفقت المقطع بتعليق قالت فيه: “ماشاء الله بنتي لولو تشارك أبوها الفوز بالمركز الأول.. مبروك الفوز حبيبي مبارك وتستاهل المركز الأول فخوره فيك”. وكان زوج الفنانة الإماراتية أحلام، بطل الراليات القطري مبارك الهجري، قد أعلن مؤخرا عن مشاركته، في منافسات رسمية برالي صحراوي بعد غياب لأكثر من 8 سنوات. وهذه المسابقة هي الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية للمسافات الطويلة (الكروس كانتري) تحت إشراف الاتحاد الدولي للسيارات FIA.

الفنانة الإماراتية حرصت على دعم زوجها، من خلال مجموعة صور نشرتها له، على خاصية “ستوري” على موقع “انستجرام”، وتمنت له التوفيق والانتصار. أحلام كتبت على أحد الصور: “ربي يخليه لنا ويحميه وننتظره”، وكتبت على صورة أخرى: “ربي يوفقك حبيبي وقلبي معاك وربي يحميك”. وكان بطل الراليات القطري مبارك الهاجري، قد فاجأ مؤخرا زوجته النجمة الإماراتية أحلام، وقرر الاحتفال بعيد ميلادها مبكراً عن موعده الأصلي، والذي يوافق 13 فبراير.

مفاجأة مبارك لم تكن احتفالاُ بعيد ميلاد زوجته فقط، وإنما احتفالاً بعيد الحب الذي يصادف 14 فبراير، وأيضاً بعيد ميلاد ابنتهما فاطمة، حيث أحضر رجل الأعمال القطري 3 قوالب كيك مميزة وخاصة لكل مناسبة، حيث جاء قالب كيك عيد ميلاد الفنانة أنيق باللون الأصفر والذهبي، ويحمل صورتها، في الوقت الذي جاء قالب كيك عيد ميلاد ابنتهما باللون الوردي، ويتوسطهما قالب كيك أحمر على شكل قلب احتفالاً بعيد الحب.

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