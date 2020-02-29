شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى عز العرب جدة ياسمين عبدالعزيز فى مسلسل "ونحب تانى ليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة ليلى عز العرب ضمن أحداث مسلسل "ونحب تانى ليه" جدة بطلة العمل الفنانة ياسمين عبدالعزيز ووالدة سوسن بدر ويشارك في بطولته كل من شريف منير وكريم فهمى وآخرون، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الأزواج والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج سينرجى .

ويعد التعاون الثالث بين الفنانة ليلى عز العرب وياسمين عبد العزيز حيث شاركت معها فى مسلسل "هربانه منها"، من إخراج معتز التونى، وفيلم "عصمت ابو شنب" إخراج سامح عبد العزيز.

وانتهت ليلى عز العرب من تصوير عدد من مشاهد مسلسلها الجديد "قوت القلوب"، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة .

وبالتزامن مع تصوير المسلسل يجرى المخرج مجدى أبو عميرة عمليات المونتاج والمكساج للحلقات التى صورت، خاصة أن شركة سينرجى قررت عرضه خلال الفترة المقبلة، ولم يتم الإعلان عن القناة العارضة حتى الآن.

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ويشارك فى بطولة مسلسل "قوت القلوب" كل من الفنانة ماجدة زكى، خالد زكى، إسلام جمال، محمد أنور، سهر الصايغ رانيا فريد شوقى، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمرعلام، غفران محمد، وآخرون، وينتمى المسلسل لنوعية مسلسلات الـ45 حلقة، وتجسد الفنانة ماجدة زكى خلال الاحداث شخصية مدرسة غير متزنة وغير مسيطرة على تصرفاتها اليومية، حيث تظهر فى أحداث الحلقة الأولى من المسلسل بشخصية "كومبارس" بعدما تلجأ لاختبارات الأداء من أجل التمثيل خلال الأحداث التى تدور فى إطار كوميدى.

وكانت اخر أعمال الفنانة ليلى عزالعرب مسرحية "اللى عليهم العين" هى أول عرض مسرحى لفريق البنات الغنائى "بهججة" الذى ظهر قبل سنوات قليلة، ولفت الانتباه بأغنياته التى تمزج بين الطابع الشعبى والموسيقى الشبابية الحديثة بروح مرحة وساخرة ويشاركهم البطولة الفنانان خالد سرحان فى إطار كوميديا غنائية اجتماعية، من تأليف حاتم حسين وألحان هيثم نبيل وتوزيع عادل حقى وإخراج محسن رزق.