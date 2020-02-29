شكرا لقرائتكم خبر عن محامى وريث هيثم زكى: جلسة تجمعنى بوزيرة الثقافة بعد مهرجان دندرة لأجل متحف أحمد زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المستشار بلال عبد الغنى، محامى "رامى" شقيق هيثم أحمد زكى، عن تواصله نيابة عن موكله مع وزارة الثقافة ممثلة فى الدكتورة إيناس عبد الدايم، بخصوص التنسيق حول إنشاء متحف يضم مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكى.

وقال عبد الغنى إنه من المقرر أن تجمعنى جلسة بوزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم عقب الانتهاء من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء، حيث تتواجد هناك، لوضع الترتيبات بخصوص المتحف الذى يضم مقتنيات الفنان الكبير أحمد زكى، مشددا على أنه يتعامل مع الدولة ممثلة فى وزارة الثقافة وليست أى جهة أخرى.

وأوضح عبد الغنى أن مقتنيات الراحل باقية كما هى ولم يتم التصرف أو بيع أى شيء كما ادعى البعض، نافيا ما تردد على لسان نقيب الممثلين أشرف زكى، واصفا تصريحاته بغير الحقيقية.

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وكان أشرف زكى قد قال فى مداخلة مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج التاسعة على التليفزيون المصرى فى إطلالته الجديدة: "مش هنسكت على بيع مقتنيات أحمد زكى.. والمحامى كان بيضحك عليا وأكد لى لن يتم بيعه.. وبينى وبينك القانون ومقتنيات أحمد زكى ملك مصر.. وحاجة أحمد عاوزها ولو أخوه يقبل ده أنا هسافر له.. أخدت كل حاجة على الجاهز من الراحل أحمد زكى".

وأعلن رامى، أخو هيثم أحمد زكى فى تصريحه لـ"الخليج 365"، عن رفضه التام لكل من قالوا إنه قام أو سيقوم بالتفريط فى مقتنيات الراحل أحمد زكى، وأكد خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه اندهش وتفاجأ ممن شككوا فى نواياه، معلقًا: "أنا عمرى ما بعت أى حاجة تخص أحمد زكى، وعمرى ما ها أبيع أى حاجة تخصه، أنا ناوى أفتح متحف أضم فيه كل مقتنياته، وفى الآخر مصر هاتشوف اللى هاعمله لـ أحمد زكى".

وأعلنت وزارة الثقافة عن أن اللجنة التى قامت بتشكيلها الدكتورة إيناس عبد الدايم، بدأت عملها لفرز مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكى، وذلك بعدما تم بيع شقة مكتب الهرم التى كان يمتلكها الفنان الراحل.

وأوضحت وزارة الثقافة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم التواصل مع المالك الجديد لمكتب الراحل أحمد زكى القاطن فى منطقة الهرم لجمع مقتنيات الفنان أحمد زكى. وأشارت وزارة الثقافة إلى أن اللجنة تقوم حاليًا بفحص مقتنيات وفرزها لاختيار المتحف الأمثل لكى توضع مقتنيات أحمد زكى فيه.