شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تنعى والدة الموسيقار هاني فرحات: رحمها الله وأسكنها فسيح جناته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة أنغام، على نعى والدة الموسيقار هاني فرحات، التي رحلت اليوم عن عالمنا، بنشر بوست لها عبر حساباتها المختلفة قائلة "أتقدم بأحر التعازي لأخي وزميل عمري المايسترو هاني فرحات في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته الغالية رحمها الله وأسكنها فسيح جناته".

وشيع جثمان الراحلة إلى مثواه الأخير فى مدافن السادس من أكتوبر، ومن المقرر أن يقام العزاء يوم الإثنين 2 مارس بمسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر .

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هانى فرحان موسيقار ومايسترو مصرى درس فى معهد الكونسرفتوار، ووزع "مزيكا" لكل مطربين ومطربات الوطن العربي، على رأسهم الهضبة عمرو دياب بأغنية قالى الوداع، وألبوم علم قلبي، ووزع لكل من المطربة الكبيرة أنغام، ومن أشهر أغانيه معها قلبك، واتجاه واحد، وفنجان النسيان، و"طول ما أنت بعيد"، وآخرهم "عن فرح غايب". كما وزع لـ إليسا وسميرة سعيد وراغب علامة وصابر الرباعي، وعبد المجيد عبدالله، ولطيفة وديانا حداد، ومحمد عبده، ورابح صقر، وعبد الله الرويشد، ونوال، وأحلام، وأصالة، وفريق واما.

آخر أعمال هانى فرحات هى أغنية "قول حاضر" لأنغام، وأغنية "حلاوة الدنيا" لشيرين عبد الوهاب.