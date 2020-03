شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أفلام فى مسابقة "الدياسبورا" بمهرجان الأقصر للسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته التاسعة مسابقة جديدة تضم ما يعرف بسينما " الدياسبورا " وهي المجتمعات التي تكونت في مختلف أنحاء العالم نتيجة انتقال الأشخاص عبر التاريخ من أفريقيا إلى جهات متعددة من الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا وغيرها وهؤلاء يصنعون أفلاما مهمة خارج القارة ويخصص لهم المهرجان مسابقة خاصة بعدما كان المهرجان من قبل قاصرا علي الأفلام التي تصنع داخل قارتنا فقط .



افلام الدياسبورا

وتضم تلك المسابقة الجديدة 7 أفلام هي ( My Friend Fela و Our lady of the nile و Papicha و The way to paradise و Paris Stalingrad ).

وسينما الدياسبورا هي مجموعة أفلام صنعها سينمائيون من أصول أفريقية لكنهم يعيشون خارج القارة ويحملون جنسيات أخري وقد أطلق هذا المصطلح على المهاجرين الذين استقروا واندمجوا مع شعوب ودول غير دولهم، أو الحاصلين على جنسيات أخرى غير أصولهم ويستقر معظمهم اليوم في البرازيل (الأفارقة البرازيليون) والولايات المتحدة (الأفارقة الأمريكيون) وبعض الدول الاوربية مثل فرنسا وإنجلترا وغيرها .



فيلم بابيشا

وتضم لجنة تحكيم مسابقة "الدياسبورا " الكاتبة الهندية أنجالي برابهو والناقد بيتر رورفيك من جنوب افريقيا والمخرجة الأردنية سوسن دروزة والناقد والكاتب المصري سعد القرش والمخرج مويزيه نجانجورا من الكونغو.

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يضم 5 مسابقات يحكمها 23 سينمائيا من مختلف دول العالم منهم النجم مصطفي شعبان والناقدين المصريين سعد القرش وعصام زكريا بالإضافة للمخرج السوداني أمجد أبو العلا مخرج فيلم " ستموت في العشرين " والمخرج التونسي مختار العجيمي والمخرج الكيني بيتر وانجوجي جيتاو و الناقد السنغالي تيرنو ابراهيما ديا والمخرج أحمد فوزي صالح والمخرجة أسماء المدير من المغرب والمنتج والمخرج مارك لطفي من مصر والمخرج ديفيد “توش” جيتونجا من كينيا والممثل سالم دندو من موريتانيا .