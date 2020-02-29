شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يبدأ حفل مهرجان دندرة للموسيقى بـ"ماتمنعوش الصادقين".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المطرب علي الحجار حفله خلال فعاليات الليلة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء بأغنية "ماتمنعوش الصادقين" من كلمات عبد الرحمن الأبنوي، وألحان عمار الشريعي وسط ترحاب كبير من جمهور الحفل.

يذكر أن فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول بمحافظة قنا تنقلها قنوات التليفزيون المصري في بث مباشر، وتقام بمعبد دندرة، الجمعة والسبت بمعبد دندرة، وقصر ثقافة قنا فى الخامسة مساء يومي الأحد والاثنين، وبجامعة جنوب الوادي في الخامسة مساء يومي الثلاثاء والأربعاء.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أكدت إقامة فعاليات الدورة الأولى من مهرجان قنا للموسيقى والغناء بمعبد دندرة وقصر ثقافة قنا وجامعة جنوب الوادى، والذى يعد أول مهرجان ثقافى وفنى يقام فى المحافظة بدعم من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار ومحافظ قنا اللواء أشرف غريب وجامعة جنوب الوادى.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن مهرجان دندرة للموسيقى يمثل شرياناً جديداً للقوة الناعمة فى صعيد مصر، ويأتى تجسيداً لإيمان الدولة بدور الإبداع فى بناء الانسان والمجتمع، وأنه يسعى لتحقيق العدالة الثقافية ونشر رايات التنوير بهدف إعادة تشكيل الوعى ومواجهة التعصب بكل صوره.

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