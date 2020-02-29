شكرا لقرائتكم خبر عن فريق وسط البلد يقدم أغنية باللهجة الصعيدية لأهل قنا فى مهرجان دندرة للموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا فريق وسط البلد أولى فقرات حفل مهرجان دندرة للموسيقى والغناء لليوم الثاني فى دورته الأولى، وقدم الفريق مجموعة من مؤلفاته الخاصة بها هما أغنية "قل للمليحة، قربيلى، وهيلاهوب، وأغنية أخرى باللهجة الصعيدية إهداء لجمهور قنا، آه يا لا لاليي، وقلبك بقى انتيكا، تسمحيلي، وشمس النهار.

وشهد الحفل تصفيقا حادا من الجمهور الحاضر لفريق وسط البلد، بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

فريق وسط البلد بدأ مشواره عام 1999، ونجح فى تحقيق الانتشار السريع، محققاً قاعدة جماهيرية كبيرة فى مصر والوطن العربى، بعد أن ابتكر لونا موسيقيا جديدا، وأصدر عدة ألبومات، كما شارك فى بعض الأعمال السينمائية.