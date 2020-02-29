شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب فيروس كورونا.. هذا ما طلبه جورج وسوف في عزاء والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم الكبير جورج وسوف، على تعليق لافته على مدخل عزاء والدته الراحل يمنع فيها التقبيل والأحضان، لعدم انتشار فيروس كورونا .

والتقط الإعلامي نيشان، صورة للافته التي تم وضعها على مدخل العزاء عبر حسابه الشخصي والتي جاءت كالاتي: عذراً حفاظاً على الجميع يرجي عدم التقبيل، التوقيع كورونا".



ونعى وسوف، والدته الراحلة التي توفيت يوم الجمعة الماضية، وحرص سلطان الطرب على توديع والدته بطريقته الخاصة، حيث نشر صورة تجمعه معها عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيما وجه رسالة لوالدته الراحلة في تعليقه على الصورة، حيث قال: "ماما يا ماما دخلك يا ماما.. سكت الكلام مع رحيلك صباح اليوم.. حزنى كبير، الله يخلّى أمهات الجميع.. ".