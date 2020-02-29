شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز من كواليس تصوير مسلسلها "نحب تانى ليه".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة ياسمين عبد العزيز، على مشاركة جمهورها بمقطع فيديو من داخل كواليس تصوير مسلسلها القادم بعنوان "ونحب تانى ليه"، المقرر طرحه في السباق الرمضاني المقبل، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، منذ قليل، بصحبه الفنان كريم فهمي الذي يشاركها البطولة.

ويعكف المؤلف عمرو محمود ياسين على كتابة الحلقات الأولى من المسلسل، حيث سلم ما يقرب من 12 حلقة حتى الأن، على أن يسلم باقى الحلقات خلال أواخر الشهر الجارى، وذلك بناء على الخطة الموضوعة من شركة سينرجى للبدء والانتهاء من التصوير .

واختارت ياسمين عبد العزيز مؤلفها عمرو محمود ياسين، لرغبتها فى تقديم عمل اجتماعى رومانسى، وهو بالفعل ما يتحقق فى "ونحب تانى ليه" الذى يناقش الكثير من قضايا المرأة ، لعل أبرزها قضية انفصال الأزواج، بالإضافة إلى تطرق السيناريو إلى قصص الحب التى يقابلها المرء فى حياته سواء سيدة أو رجل، وكيف يتعامل معها البشر، خاصة مع تواجد الأزمات الفكرية والتربوية وخلافه .

مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.