أنغام تعزي هاني فرحات في وفاة والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: قدمت المطربة أنغام واجب العزاء في وفاة والدة المايسترو هاني فرحات، التي توفيت اليوم حسبما أعلن عبر حسابه على "فيسبوك". وكتبت أنغام منشورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، مكتوب عليه: "أتقدم بأحر التعازي لأخي وزميل عمري المايسترو هاني فرحات في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته الغالية رحمها الله وأسكنها فسيح جناته". كان المسؤول عن الصفحة كتب: "إنا لله وإنا اليه راجعون. توفت إلى رحمة الله والدة المايسترو هاني فرحات صباح اليوم، ويقام العزاء يوم الاثنين ٢ مارس بمسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر ".

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