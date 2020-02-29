فيلم إيراني يحصد الدب الذهبي في ختام الدورة الـ70 لمهرجان برلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد الجزار:
أعلن مهرجان برلين السينمائي، منذ قليل، جوائز دورته الـ70، وذلك في حفل الختام الذي أقيم بقصر البريناله.
وحصد على جائزة "الدب الذهبي" لأفضل فيلم في المسابقة الرسمية، الفيلم الإيراني "لا يوجد شر" للمخرج محمد رسولوف.
يذكر أن رسولوف فشل في حضور العرض العالمي الأول للفيلم، بسبب قرار السلطات الإيرانية بمنعه من مغادرة البلاد، وتحديد إقامته على خلفية اتهامه بنشر دعاية سلبية ضد الجمهورية الإسلامية.
وقال رسولوف في تصريحات خاصة لمجلة "هوليوود ريبورتر"، "لقد رفضت السلطات منحى جواز السفر الخاص بي، لذا فمن المستحيل مغادرة البلاد".
وكانت السلطات الإيرانية قد استولت على جواز سفره عام 2017، عقب عودته من مهرجان كان، حيث فاز فيلمه "رجل النزاهة" بجائزة مسابقة "نظرة ما"
ويحكي فيلم رسولوف الجديد 4 حكايات متشابكة عن قمع الحريات في ظل نظام مستبد.
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