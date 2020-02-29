محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
استقبل الفنان جورج وسوف العزاء في والدته، فرحة متعب الصدي، اليوم، بكنيسة مار إلياس.
ووضع وسوف قواعد صارمة للمعزين بسبب انتشار مرض "كورونا"، حيث قام بوضع لافتة في مقدمة قاعة العزاء، كتب عليها: "عذرا حفاظا على سلامة الجميع يرجى عدم التقبيل، التوقيع كورونا".
ونشر الإعلامي نيشان صورة للافتة عبر حسابه على تويتر.
ورحلت والدة النجم الكبير، يوم الجمعة 21 فبراير الجاري بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ82 عامًا.
وشيع جثمانها، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، من كنيسة مار إلياس- كفرون رفقة، في سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب انتشار "كورونا".. هذا ما فعله جورج وسوف في عزاء والدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.