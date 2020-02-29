فيديو| ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي في كواليس "ونحب تاني ليه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز مقطع فيديو، من كواليس مسلسل "ونحب تاني ليه"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، المقرر عرضه رمضان المقبل 2020. وظهرت ياسمين في الفيديو رفقة الفنان كريم فهمي، وعلقت: "ونحب تاني ليه". مسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمي سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

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