احتجاج لفوز بولانسكي المتهم بالاغتصاب وجائزة لـ"parasite".. إليك جوائز "César"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

أقيم مساء أمس حفل توزيع جوائز الأوسكار الفرنسي César، إذ حصد فيلم Les Misérables جائزة أفضل فيلم، فيما حصل "parasite" جائزة أفضل أجنبي.

ورغم اعتراضات من أعضاء الأكاديمية الفرنسية للفنون على تصدر رومان بولانسكي قائمة الترشحيات، بسبب اتهامه باغتصاب طفلة عام 1977، فإنه فاز بجائزة أفضل مخرج.

وحين أعلن عن الجائزة، غادرت الممثلة أديل هاينل، المرشحة لجائزة سيزار أفضل ممثلة، بشكل غاضب من قاعة الحفل احتجاجا على فوز بولانسكي.

فيما حضرت الممثلة الفرنسية شارلوت جينسبورج الحفل وهي تستند على عكاز، بسبب كسر في قدمها اليمنى.

وإليكم القائمة الكاملة..

أفضل فيلم: "البؤساء، لي ميزيرابل" للمخرج لادج لي .

أفضل إخراج: رومان بولانسكي عن فيلم "جاكوز، أنا أتهم".

أفضل ممثلة: أنييس دومسوستي عن دورها في فيلم "أليس والعمدة، أليس أند ذو مايور"

أفضل ممثل: رشدي زعيم عن دوره في فيلم "روبيه، لالوميار، روبيه، النور"

أفضل ممثلة مساعدة: فاني أردانت في فيلم "لابال إيبوك، الزمن الجميل"

Advertisements

أفضل ممثل مساعد: سوان أرلود في "جراس أ ديو، بمساعدة الرب"

أفضل فيلم أول: "بابيشا" للمخرجة مونية مدور

أفضل سيناريو أصلي: نيكولاس بيدوس عن فيلم "لابال إيبوك، الزمن الجميل"

أفضل تكيّف: رومان بولانسكي وروبرت هاريس عن "جاكوز، أتهم"

أفضل موسيقى أصلية: دان ليفي عن "جي بيردو مون كور، فقدت جسدي"

أفضل فيلم أجنبي: "بارازيت، طفيلي" لبونج جون هو

أفضل فيلم رسوم متحركة: "جي بيردو مون كور، فقدت جسدي" للمخرج جيرمي كلابين

أفضل فيلم وثائقي: "إم" للمخرج يولاندي زوبرمان

أفضل ديكور: ستيفان روزنبوم عن "لابال إيبوك، الزمن الجميل"

أفضل تصميم للأزياء: باسكالين شافان "جاكوز، أتهم"

سيزار العام: "جاكوز، أتهم" لادج لي.