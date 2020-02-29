صور| "محتاجين 3 وروح الفانلة الحمرا".. فنانون يعلقون على فوز الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: تفاعل عدد من نجوم الفن والإعلام مع فوز الأهلي على صن دوانز في إطار ذهاب دور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا، بهدفين مقابل لا شيء. "الخليج 365" يستعرض بعض هذه التعليقات.. نبيل الحلفاوي "الشوط الثاني الأهلي 10/10 وتغييرات فايلر وتوقيتها 10/10، بادجي لازم يبقى راس حربة أساسي هناك، نجما اللقاء معلول وأجايي، لو سجلنا هدف هناك هما محتاجين 4، ولو ماسجلناش هيحتاجوا 3، نتيجة اليوم جيدة". ندى بسيوني "روح الفانلة الحمرا اوعوا تنسوها.. اللون الأحمر هو رمز البطولة، ايه الجمهور الحلو ده". Advertisements إنجي علاء "علي معلول يا جماعة" مدحت العدل "مبروك فوز النادي الأهلي ..نتيجة مطمئنة إليّ حدٍ ما". مي حلمي "إن فاز الأحمر؟ كملو إنتو.. إفريقيا يا أهلي".

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