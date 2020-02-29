تراند اليوم : شاهد.. فيروس كورونا يحضر عزاء والدة جوروج يوسف

حضر فيروس كورونا الذي ما زال يثير الرعب في العالم عزاء والدة المطرب السوري، جورج وسوف، حيث وضع الأخير قواعد صارمة، للحاضرين عزاء والدته، والذي أقيم في كنيسة مار إلياس - ببلدية كفرون رفقة في سوريا.

وشارك الإعلامي اللبناني، نيشان، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم السبت، صورا من العزاء، ظهر خلالها وهو برفقة وسوف، وصورة أخرى للافتة في العزاء كتب عليها: "عذرا.. حفاظا على سلامة الجميع يرجى عدم التقبيل.. التوقيع: كورونا".

وعلّق نيشان: "في مجلس العزاء بوالدة جورج وسّوف، هذا ما كتبه في استقبال المُعَزّين. رحم الله أمّ أبو وديع".

وتوفيت والدة جورج وسوف، عن عمر ناهز 82 عاما، في يوم 21 فبراير/ شباط الجاري، بعد صراع طويل مع المرض.

وأقيمت الصلاة على جثمان الراحلة بكنيسة مار الياس - كفرون رفقة، في سوريا، كما أقيم العزاء في صالة الكنيسة.