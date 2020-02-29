تراند اليوم : بعد سيلفي عزاء مبارك... محمد رمضان يتسبب في أزمة جديدة "ًصور"

واصل الفنان المصري محمد رمضان، تصدير أزماته، حيث نشر فيديو عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي، وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" من خلال خاصية “story”.

وظهر "رمضان" في الفيديو وسط عدد كبير من الجمهور لالتقاط الصور التذكارية برفقته، وتسبب في اعاقة الحركة المرورية في احد شوارع القاهرة بسبب الزحام حول سيارته.

ومن ناحية اخرى نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وظهر محمد رمضان مرتديا بدلة ونظارة شمسية وعلق على الصورة: "SOON"، وجاءت ابرز التعليقات كالآتي: "فنان موهوب بس احترم جمهورك اكتر من كده، راجع تصرفاتك ي محمد، ربنا يوفقك ويهديك".

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يذكر ان جمهور محمد رمضان، انتقده بشدة بعد انتشار صورة له مع عدد من المعجبين "سيلفي" داخل عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.





