صور .. ناهد السباعي تتألق برفقة والدتها في أسوان

نشرت الفنانة ناهد السباعي بعض صور رحلتها في محافظة أسوان، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت السباعي برفقة والدتها النجمة ناهد فريد شوقي، في رحلة بمحافظة أسوان، وعلقت على الصور، قائلة: عزيزتي أسوان لنأتغلب عليك .. أسوان بلد السحر والجمال.
يذكر أن الفنانة ناهد السباعي تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل النهاية، والمقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2020، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وبطولة كل من يوسف الشريف، عمروعبدالجليل، باسم مغنية، شريف منير، محمد لطفي، سهر الصايغ، أحمد وفيق، محمد العمروسي، محمود الليثي، محمد محمود.
وتدور أحداث المسلسل حول مهندس يحاول التصدي للتكنولوجيا التي أصابت العالم بعد مرور 50 عام من الآن، ولكن يتغير كل شيء حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه، وذلك في إطار خيال علمي حول تغير حياة الإنسان من عام 2050 حتي عام 2120.
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