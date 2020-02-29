فيديو وصور .. شيرين وجدي تشعل حفل زفاف ابنتها

احتفلت الفنانة شيرين وجدي بحفل زفاف ابنتها نهلة، من زوجها الإعلامي مدحت شلبي، وحضر حفل الزفاف العديد من نجوم الفن والرياضة والإعلام، بالإضافة إلى بعض الشخصيات العامة والأقارب والأصدقاء.

وحضر حفل الزفاف المستشار طارق أبو هشيمة، وزوجته يسرا الفاسى، والنائب أيمن أبو العلا، وزوجته الإعلامية أسماء

مصطفى، ورجل الأعمال صلاح دياب، والدكتور وليد مصطفى، ومالك شيكة قنوات النهار علاء الكحكي، والإعلامي مفيد فوزى والإعلامي محمود سعد والإعلامي وائل الإبراشى والإعلامي عمرو الليثى، ورئيس شركة POD جمال صلاح، الإعلامي مجدي عبد الغني.

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كما اشعل الحفل النجم الكبير تامر حسني، والفنان

حسن شاكوش، كماحرصت الفنانة شيرين وجدى، على اداء أغنيتها الشهيرة لو بينا إيه في حفل زفاف كريمتها نهلة مدحت شلبي، على عمر حسني، فى حفل ضخم أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

يذكر أن الفنانة شيرين وجدي ابتعدت عن الغناء لأكثر من 12 عامًا وكشفت خلال عن سبب ابتعدها يرجع إلى بعض الضغوط والتوتر، فقد قررت الابتعاد لتهئدة اعصابها، ومن أبرز أغانيها: كل ده، ولا ليلة، صدقني، موعودة، بضحك، غالي.