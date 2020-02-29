بكاء صبرى عبدالمنعم وأزياء النجمات السوداء ونزلة برد للزعيم.. أبرز ملامح افتتاح الكاثوليكى الـ68

سيطرت الملابس السوداء على أزياء النجمات فى حفل افتتاح الدورة الـ68 لمهرجان المركز الكاثوليكى الذى أقيم مساء أول أمس الجمعة، حيث ظهرت النجمات المكرمات نيللى وشيرين ومى عمر والمونتيرة ليلى فهمى ومذيعة الحفل أسماء قنديل، على ارتداء الأسود حدادًا على رحيل الرئيس الأسبق حسنى مبارك.

وبدأت فعاليات افتتاح المهرجان المهداة دورته إلى روح المخرج الراحل سمير سيف، بموسيقى لأوركسترا المايسترو محمد هويدى تشمل الموسيقى التصويرية للأفلام المشاركة فى الدورة الجديدة، وتبعه حديث الأب بطرس دانيال رئيس المهرجان، ومدير المركز الكاثوليكى عن أهمية ودور السينما المصرية الراقية، ومدى تأثيرها المهم على الجميع، وتبعه كلمة لسفير الفاتيكان فى مصر نيكولا بغيتا.

وبدأ توزيع جوائز المهرجان، وحصل

على جائزة الريادة السينمائية كل من الفنان عادل إمام الذى حضر ابنه رامى واعتذر عن غياب والده بسبب إصابته بنزلة برد مازحاً مع الجمهور «مش كورونا»، وكرم المهرجان الفنانة نيللى، التى توجهت بالشكر إلى إدارة المهرجان، وأعربت عن سعادتها البالغة بذلك التكريم، والفنانة شيرين، والفنان أشرف عبدالغفور الذى أهدى التكريم لصديق عمره سمير سيف، وضجت الصالة بالتصفيق للفنان صلاح عبدالله، الذى حضر لتسلم الجائزة رغم مرضه.

وحصل المخرج عمر عبدالعزيز على جائزة المركز الخاصة، وذهبت جائزة فريد المزاوى إلى المخرج محمد فاضل.

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وحصل الفنان زكى فطين على جائزة

الأب يوسف مظلوم، وجائزة التميز الإعلامى لأسامة الشيخ. وجائزة الإبداع الفنى لكل من السيناريست مجيد طوبيا، والمونتيرة ليلى فهمى. ومدير التصوير سمير فرج، والموسيقار حلمى بكر واستغل الفرصة للتعبير عن استيائه لانتشار أغانى المهرجانات، متمنياً ان يعم الفن الراقى الحياة، والفنان صبرى عبدالمنعم الذى لفت الانتباه ببكائه، معلناً أنه أخيراً تم تكريمه وهو على قيد الحياة.

وفى جوائز الدراما، حصل الفنان سيد رجب على جائزة أفضل ممثل عن دوره فى مسلسل «أبوالعروسة» وصفق له الحضور كثيراً، وتسلم أيضاً جائزة الفنانة سوسن بدر كأفضل ممثلة عن نفس المسلسل، وأعطت إدارة المهرجان جائزة المركز التشجيعية للفنانة الشابة مى عمر.

وتشكلت لجنة تحكيم الدورة برئاسة السيناريست عاطف بشاى، وعضوية كل من الفنانة رغدة، والفنان أحمد بدير، والفنانة لقاء الخميسى، والمخرج هانى لاشين، والمونتيرة غادة جبارة، ومدير التصوير سامح سليم، والموسيقار راجح داود، والناقد عصام زكريا.