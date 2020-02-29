أسرة مسلسل "سيف الله المسلول" تستأنف التصوير قريبًا

يمتلك المخرج رؤوف عبد العزيز رؤية خاصة و فلسفة مختلفة عن ابناء جيله ،ومن يتحدث معه سوف يكتشف ان أفكاره له اجنحه وعقله يقظ إلى حدٍ كبير .

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يحتوى الأرشيف الفنى للمخرج رؤوف عبد العزيز عدد قليل من الأعمال الفنية لكنها أعمال مؤثرة وتركت بصمة رائعة في عقل المشاهد العربي ومنها مسلسل "قمر هادي " ومسلسل " فوق السحاب " وفيلم " حملة فرعون".

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ويخوض المخرج الموهوب تحربة فنية جديدة وهو مسلسل

" سيف الله المسلول " بطولة عمرو يوسف ويحكى هذا العمل قصة الصحابي الجليل خالد بن الوليد " والغريب ان حملات من الهحوم طالت العمل قبل بدء التصوير تارة تشكيك في تاريخ الشخصية محور العمل وتارة اخرى سيل من الشائعات حول توقف التصوير بسبب وجود خلافات بين فريق العمل.

والحقيقة انه قد تم تصوير جزء من العمل فى دولة الاردن و بسبب ضيق الوقت قررت الشركة المنتجة

عرض المسلسل بعيدًا عن موسم شهر رمضان حتى يتم تحضيره بشكل جيد ويخرج للنور بصورة رائعة.

و سوف تستأنف أسرة العمل التصوير قريبًا في المغرب ومصر ولذا مطلوب دعم مسلسل خالد بن الوليد لانه يحمل قيمة كبيرة و يرصد تاريخ شخصية مؤثرة فى التاريخ الاسلامي كما انه سوف يفتح شهية شركات الانتاج للدراما الدينية التى غابت تماما وفقدت بريقها فى السنوات الأخيرة.

يشارك فى بطولة المسلسل نخبة من النجوم فى مقدمتهم عمرو يوسف و الفنان الكبير يوسف شعبان وأحمد خالد صالح و يثق النقاد فى أن المسلسل سوف يحقق نجاح كبير لأنه من إخراج رؤوف عبد العزيز الذى يحمل رؤية رائعة ولا يقبل بأنصاف الحلول.