ديانا كرزون ترقص على أغنية لـ محمد رمضان بحفل خطوبتها.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة الأردنية ​ديانا كرزون​، وهي ترقص على أغنية "رايحين نسهر"، للفنان المصري محمد رمضان، في حفل خطوبتها وعقد قرانها على الإعلامي الأردني ​معاذ العمري​.

ولفتت كرزون الأنظار إليها بفستانها الأبيضن والذى نال إعجاب متابعيها.

وكانت كرزون قد أعلنت منذ أيام بأحد البرامج الإذاعية في الأردن، خطوبتها من العمري بعد قصة حب جمعتهما، وإحتفلت بعقد قرانها على العمري بحضور أقاربهما وأصدقائهما، داخل إحدى الخيم الكبيرة، التي تتبع عادات وتقاليد عائلاتهما.

يُذكر أن العمري كان قد تقدّم بشكوى رسمية للمدعي العام الأردني، بسبب الإنتقادات التي تلقتها كرزون عند إعلانها خبر عقد قرانهما، إذ قال بعض المتابعين إن معاذ تعرف على ديانا خلال فترة زواجه، وفور معرفة زوجته بخيانته لها، طلبت الطلاق منه.

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