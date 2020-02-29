منة فضالي تكشف عن إصابتها الخطيرة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية ​منة فضالي​ أنها تعرّضت لإصابة خطيرة، أثناء تصوير مسلسل "​بنت القبايل​"، وقالت إنه أثناء تصوير أحد المشاهد في العمل تسلّقت أحد الجبال، ولكن الإرهاق تسبب في سقوطها، وتم نقلها إلى المستشفى، وتبين أن إصابتها خطيرة، وتتطلب راحة لمدة أسبوعين.

لكن فضالي أكدت أنها لم تحصل على الراحلة، وتابعت في مقابلة مع مجلة لها: "التزامي بمواعيد التصوير، فالمسلسل بدأ عرضه منذ فترة، ومن الصعب أن أوقف التصوير، لذلك قررت اللجوء الى التخدير الموضعي والأدوية المهدّئه، كما كنت أصور مشاهدي وأنا في وضعية الجلوس ولا أتحرّك إلاّ عند الضرورة القصوى، لكن للأسف شعرت بإرهاق شديد وسارت حالتي الصحية من سيئ إلى أسوأ، وأشعر بألم شديد".

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