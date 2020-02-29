مريم أوزرلي تتعرّض لإنتقادات لاذعة بسبب إطلالتها.. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تعرّضت النجمة التركية ​مريم أوزرلي​ لإنتقادات لاذعة، من قبل المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب إطلالتها في ​مهرجان برلين السينمائي​.

وإرتدت أوزرلي فستاناً أسود قصير شفاف من منطقة البطن، ونسقت معه جوارب سوداء ثقيلة طويلة، منتعلة حذاءً أسود كلاسيكي.

لكن طقم المجوهرات الماسية الذي تزينت به أوزرلي، هو أكثر ما لفت أنظار المتابعين، بينما إنتقد إطلالتها الكثير من محبيها، وفضلوا لو كانت تخلت عن الجوارب الطويلة.

وتستعد أوزرلي لخوض أولى تجاربها السينمائية في هوليود، من خلال مشاركتها في فيلم "Bruised"، إلى جانب النجمة الأميركية هالي بيري، من إنتاج جوناثان نولان.

كما ذكرت تقارير صحفية عن خضوعها لتجربة أداء، من أجل إنضمامها للموسم الثالث، من المسلسل الألماني Dark.

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