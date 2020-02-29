مشاجرة بين الحارس الشخصي لـ عمرو دياب وأحد المعجبين بعزاء محمد حسني مبارك

ميرنا وليد - بيروت - شهدت لحظة مغادرة الفنان المصري ​عمرو دياب​ عزاء الرئيس المصري السابق الراحل ​محمد حسني مبارك​، مشادة بين الحارس الشخصي لدياب وأحد المعجبين، الذي حاول أن يلتقط صورة معه، فرفض لأن الوقت والمكان غير مناسبين، وأمام إصرار المعجب تدخل الحارس الشخصي لإبعاده عن السيارة، التي ركب فيها دياب فما كان من المعجب إلا الاشتباك مع الحارس الشخصي لدياب، قائلاً له: "أنت معجب بجسمك"، ليسارع بعض رجال الأمن لتهدئة الموقف حتى إنصرف دياب والممثلة المصرية دينا الشربيني، من أمام قاعة المناسبات الملحقة بمسجد المشير.

يُذكر أن دياب كان قد طرح ألبومه الجديد "سهران" رسمياً، في إسطوانات مدمجة، وحذر محبيه من شراء النسخ المقلّدة من الألبوم، والتي يطرحها بعض قراصنة الألبومات.

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