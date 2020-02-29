بالفيديو- شاهدوا استقبال نوال الزغبي في المغرب

ميرنا وليد - بيروت - إستقبلت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ والزفة وفرقة رقص أثناء وصولها الى المغرب، ورافقتها الزفة المغربية في كازابلانكا المغرب التي تتواجد فيها لإحياء حفل ضخم هناك.

ويشار الى أن الفنانة نوال الزغبي سبق أن أثارت الجدل بإعلانها خبر طلاقها منذ ثلاثة أشهر من زوجها السابق بعد 12 سنة من إجراءات الطلاق، وذلك أثناء حلولها ضيفة في برنامج منا وجر.

والجدير ذكره أن نوال أطلقت منذ أسبوعين تقريباً أغنيتها الجديدة المنفردة "القوية" من كلمات الشاعر مازن ضاهر، الحان فضل سلیمان وتوزیع جیمی حداد.

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