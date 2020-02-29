بالفيديو- مايا دياب تعلن حالة طوارئ وتتخذ إجراءات إحترازية

ميرنا وليد - بيروت - مع ازدياد حالات الإصابة بفايروس كورونا في لبنان الى 4 حالات، بالإضافة الى الإشتباه بحالات أخرى لم تتأكد بعد، يبدو أن الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ بدأت تأخذ إجراءات إحترازية مع فريق عملها لتفادي العدوة من فايروس كورونا.

ونشرت مايا دياب فيديو عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تقوم بتعقيم الأجواء ورش المطهّر على اثنين من فريق عملها. وعلّقت على الفيديو قائلة : "يوميات كورونا..ما رح يصرلن شي من هلق ل ٥٠ سنة.. اجراءات احترازية من بعد الإجراءات الأولية!".

الجدير ذكره أن الفنانة مايا دياب أطلقت منذ أيام فيديو كليب أغنيتها الجديدة "أنا" عبر يوتيوب، ظهرت بشخصية كارتونية سوبر مايا.