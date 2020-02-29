موقف طريف بين راغب علامة وميشال أبو سليمان بسبب "كورونا".. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تزامناً مع إنتشار فيروس "​كورونا​" في ​لبنان​، والذي بات يشغل الإعلام والناس، قلقاً ووقايةً، وفيه نشهد على غرائب وعجائب، إنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف، بين الفنان اللبناني ​راغب علامة​ والممثل الكوميدي اللبناني ​ميشال أبو سليمان​، ظهرا فيه وهما يلقيان التحية على بعضهما في أحد المقاهي، بطريقة فكاهية.

وقد إكتفى راغب بالتعليق على الفيديو، قائلاً: "ايام الكورونا!"،

يُذكر أن العديد من الفنانين في لبنان والشرق الأوسط والعالم، تفاعلوا مع قضية إنتشار فيروس "كورونا"، ووجهوا النصائح لمتابعيهم لاخذ التدابير اللازمة والإرشادات الصحية، ومنهم من نشر مقاطع فيديو طريفة عن الموضوع.

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