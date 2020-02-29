خاص الفن – وائل رمضان لن يدخل "باب الحارة".. وماذا عن أمل عرفة؟

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" أن الممثل السوري ​وائل رمضان​ لن يشارك في الجزء الحادي عشر من مسلسل "​باب الحارة​" من تأليف ​مروان قاووق​ وإخراج محمد زهير رجب، على عكس ما يحاول البعض ترويجه، خاصة أنه منشغل حالياً بتصوير مشاهده في مسلسل "شارع شيكاغو" مع المخرج محمد عبد العزيز.

أمّا بما يتعلق بمشاركة أمل عرفة في العمل عينه، فإن معلوماتنا تشير إلى أن الورق لم يصلها حتى الآن، وأنها ستعتذر عن المشاركة حتى في حال وصوله، لتكتفي بظهور واحد هذا العام عبر مسلسل "شارع شيكاغو".