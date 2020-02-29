بالصورة- كارول سماحة تهدّد "مش هعيش محبوسة"

ميرنا وليد - بيروت - شوّقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة متابعيها بأغنيتها المنفردة الجديدة "مش هعيش" عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي ونشرت صورة غير واضحة مكتوب عليها من كلمات الأغنية: "مش هعيش محبوسة في سجن القلق هبقى حرّة وعندي حق".
ويشار الى أن أغنية كارول سماحة سيتم طرحها قريبا عبر يوتيوب وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان إسلام زكي وستصورها فيديو كليب مع المخرج جاد شويري الذي عبّر بدوره عن إعجابه بالعمل مع سماحة في فيديو نشره عبر حسابه الخاص إذ ظهر الى جانبها ومعهما فريق العمل في باريس أثناء تصوير الكليب.
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