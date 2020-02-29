ميرنا وليد - بيروت - افتتح المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال فعاليات الدورة الـ68 من المهرجان السنوي، مساء أمس في قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان وتنتهي فعالياته يوم الجمعة 8 آذار المقبل.

بدأ الحفل بفقرة فنية قدّمتها أوركسترا صوت الموسيقى بقيادة المايسترو محمد وهيدي وافتتح الأب بطرس دانيال رئيس المهرجان، ومدير المركز ليعلن الدورة وإهداءها لروح المخرج القدير الراحل سمير سيف تقديرا لأعماله الفنية المتميزة وعُرض تقريراً عنه وبعدها وزع المركز جوائز المكرمين في الحفل وجاءت كالتالي: جائزة الريادة السينمائية للفنان القدير عادل إمام ونيللي وشيرين وصلاح عبدالله وأشرف عبد الغفور.

كما منح المركز جائزة التميز الإعلامي، للإعلامي القدير أسامة الشيخ، والجائزة التشجيعية للفنانة مي عمر، وجائزة أفضل ممثل للفنان سيد رجب، عن دوره في مسلسل "أبو العروسة" وجائزة أفضل ممثلة للفنانة سوسن بدر عن العمل نفسه.

وعن جائزة الإبداع الفني فمنحها المركز الكاثوليكي للكاتب والسيناريست القدير مجيد طوبيا، وللمونتيره ليلى فهمي، ومدير التصوير القدير دكتور سمير فرج والموسيقار الكبير حلمي بكر والفنان القدير صبري عبد المنعم، خلال فعاليات افتتاح الدورة 68 ل​مهرجان المركز الكاثوليكي​.

كما منح المركز الكاثوليكي جائزة فريد المزاوي، للمخرج القدير محمد فاضل، لاعتباره أحد أبرز مخرجي الدراما التليفزيونية وأحد أقطابها، ولبصماته الواضحة وتاريخه المهني المشرف الثري بالأعمال المتميزة، ومنح جائزة الأب يوسف مظلوم للفنان القدير زكي فطين عبد الوهاب، وجائزة المراكز الخاصة للمخرج القدير عمر عبد العزيز.

ومن المقرر أن يقيم المركز حفل تأبين للمخرج القدير سمير سيف بعد عرض فيلم "معالي الوزير" من إخراجه بمشاركة وحضور أسرة الراحل وجمع من الفنانين الذين عملوا معه في أفلامه، وذلك يوم الخميس المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- عادل إمام ونيللي كريم وسيد رجب مكرّمون في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.