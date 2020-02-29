سهيلة بن لشهب تطرح "جرح كبير"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة الجزائرية ​سهيلة بن لشهب​ فيديو كليب أغنيتها الجديدة "جرح كبير" عبر "يوتيوب" والتي هي من كلمات وألحان الإعلامي يحيى طبيش، التوزيع الموسيقي لمحمد مرابط وإخراج بوزيد زين العابدي.

وتحقق الأغنية نسبة مشاهدة كبيرة، إذ قارب عدد مشاهديها الـ300 ألف في أقل من 24 ساعة.

ومن ناحية أخرى، كانت دخلت بن لشهب قائمة أجمل 100 إمرأة في العالم التي نشرها موقع " Top Beauty World" مؤخراً، حيث إحتلت المرتبة الـ97، وذلك إلى جانب الممثلة المغربية حنان الخضر التي أتت في المرتبة الـ81 والممثلة المصرية هايدي موسى التي أتت في المرتبة الـ70.

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