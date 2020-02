ليدي غاغا صورت كليب Stupid love بكاميرا الهاتف!

ميرنا وليد - بيروت - ما يجهله الكثيرون هو أن النجمة العالمية ​ليدي غاغا​ صوّرت أغنيتها الجديدة Stupid Love فيديو كليب بكاميرا هاتف ذكي وليس بالاعتماد على كاميرات السينما المتطورة، وهذه التجربة الثانية لنجمة عالمية تقوم بهذه الخطوة بعد سيلينا غوميز التي صورت أغنيتها Lose You To Love Me بكاميرا هاتف.

وقد اطلقت النجمة العالمية ليدي جاجا كليبها الجديد عبر يوتيوب من إخراج دانيال أسكيل ، و قد ظهرت غاغا بشعر مستعار طويل باللون الوردي بينما كانت ترقص بعدد من مشاهد العمل ويحيطها الراقصين و كأنها على كوكب آخر.

واستطاع كليب " Stupid Love " أن يحقق أكثر من 11.5 مليون مشاهدة خلال يومين فقط من إطلاقه.