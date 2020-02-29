"الغرام" يجمع ناتاشا وأيمن أمين-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أغنية جديدة بعنوان "الغرام" تمّ طرحها عبر "يوتيوب" جمعت كل من الفنانة اللبنانية ​ناتاشا​ والفنان ​أيمن أمين​، والتي هي من كلمات مصطفى زمزم، الحان وتوزيع وتسجيل استديو ناصر الاسعد، ماسترينغ studio، وكليب الأغنية من إخراج إيلي زغيب.

الاغنية من اللون الشبابي ، تحاكي شريحة كبيرة من جيل شبابي يعيش حالات من الحب والعشق والغرام.

وقد أجادت ناتاشا كذلك أيمن أمين بتجسيدها صوتًا واداءً وتمثيلًا، فجاءت كل متكامل من ناحيتي الشكل و المضمون، ومن المتوقع أن تحظى الأغنية على إهتمام الكثيرين من المتابعين والجيل الصاعد.

الجدير ذكره، أن ناتاشا تقوم حاليًا بالإستماع الى عدد من الكلمات والالحان بالتعاون من اجل إختيار أغنية ثانية ستطرحها قريبًا، كما أنها تقوم بإحياء العديد من الأعراس والحفلات في دول الخليج ومصر.

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