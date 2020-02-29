خاص الفن - سيف الدين سبيعي ممثلاً للعام الثاني على التوالي

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" بشكل خاص وحصري أن الممثل والمخرج سيف الدين سبيعي سيكون أحد أبطال مسلسل "ومن الحب"، الذي هو من تأليف تليد الخطيب وإخراج باسم السلكا وبطولة الممثلين السوريين ​فادي صبيح​ و​مديحة كنيفاتي​.

وبهذا يطل سبيعي على الشاشة ممثلاً للعام الثاني على التوالي، بعدما انشغل سابقاً بالوقوف وراء الكاميرا وإخراج عدد من المسلسلات.

سبيعي شارك العام الماضي بمسلسل "أثر الفراشة" ممثلاً، كما شارك في مسرحية "هوى غربي" مع المخرج غسان مسعود.

بينما قدم عدة أعمال خلال السنوات القليلة الماضية كمخرج منها "قناديل العشاق" و"نبتدي منين الحكاية" و"بنت الشهبندر" و"ببساطة" و"الأخوة".

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