ميرنا وليد - بيروت - احترقت شقة الشيف ​مها الشافعي​، بالكامل وهي مذيعة برنامج "من كل بلد أكلة"، الذي يعرض عبر قناة "نايل فاميلي" على التلفزيون المصري، وذلك صباح يوم السبت، بعدما اشتعلت النيران بها نتيجة ماس كهربائي.

ونشرت الشافعي صورًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، أظهرت حجم الأضرار التي خلفها الحريق قائلة: "اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها"، وتابعت بالقول: "ماس كهربائي وحريق في شقتي قضى على مطبخي بالكامل.. اللهم أنت حسبي وكفى بك وكيلا".

يذكر أن مها الشافعي، قدّمت برامج عدّة على شاشات التلفزيون، منها "ست ستات" عبر شبكة تلفزيون الحياة، و"من كل بلد أكلة" عبر قناة "نايل فاميلي".

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- حريق مفجع في شقة مذيعة مصرية .. اتدمر كل شيء! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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