تراند اليوم : من داخل حديقة البرتقال.. إعرف سر رشاقة سمية الخشاب – شاهد

نشرت الفنانة سمية الخشاب من خلال حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور و الفيديوهات ” انستجرام” مقطع فيديو جديدا وهى تقطف برتقال من احدى الحدائق.

ونال الفيديو تفاعلا كبيرا واعجابا من متابعى سمية الخشاب , وسألت احدى متابعات سمية الخشاب “صايرة حلوة شو السبب” ؟

لترد سمية الخشاب ” ما شاء الله , لان قلبى صافى وعندى سلام داخلى و بتمنى الخير لكل البشر.

وتشارك حاليا سمية الخشاب في مسرحية يا «تصيب يا تخيب» بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، سامح حسين، حجاج عبد العظيم، مروة عبدالمنعم، مصطفى هريدى، وهى من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، موسيقى وألحان هيثم الخميسي وإخراج محسن رزق