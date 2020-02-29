تراند اليوم : كل سنة وأنت طيب يانجم.. كريم عفيفي يحتفل بعيد ميلاد أحمد السقا

هنّأ الفنان كريم عفيفي صديقة احمد السقا بعيد ميلاده الـ45 عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر كريم عفيفي، صورة له مع أحمد السقا، وعلق عليها قائلاً: “كل سنة وانت طيب يا أجدع وأجمل نجم فى الدنيا.. يارب سنة حلوة عليك وكلها خير ونجاح ودايما فى العالى كالعادة”.

ولقيت الصورة ردودًا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين “كل سنة وانت طيب يا نجم” و”منورين الدنيا” و”العسلات” و”كل سنة وانت طيب يا سقا”.

يُذكر أن الفنان كريم عفيفي عُرض له فى رمضان الماضي 2019 مسلسل “ولد الغلابة” مع النجم أحمد السقا وهو عبارة عن ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق.