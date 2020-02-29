سام سميث يعيش بالخوف بسبب فيروس كورونا…

متابعة بتجــــــــرد: شارك الفنان الإنكليزي سام سميث خوفه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد مع جمهوره وذلك أثناء تواجده في أستراليا حالياً للقيام بجولةٍ فنيّة. وقال سام سميث (27 عاماً) لموقع The Project إنّه يشعر بالخوف من السفر إلى انكلترا كي لا يُصاب بفيروس كورونا الذي ينتشر بشكلٍ كبير في أنحاء العالم.وأضاف سميث “لقد أرسلت رسالة نصيّة إلى والدتي وقلت لها إنني خائف جداً من كورونا”، وتابع “علي العودة إلى أوروبا لكنني أسمع بكل ما يجري ولا يعجبني الأمر”.

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