كارول سماحة تكشف عن جديدها.. شاهدوا مشهد انتحارها الذي أثار رعب الفرنسيين

متابعة بتجــــــــرد: أثارت النجمة اللبنانية كارول سماحة حالة من الجدل بسبب مشهد في كليبها الجديد كانت تصوّره في العاصمة الفرنسية باريس، حيث ظنت الشرطة أنها تحاول الإنتحار وهي تقف على شرفة أحد المنازل.

وكشفت كارول عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي عن تفاصيل ما حدث معها، حيث كانت تحاول في سياق الأحداث الدرامية للعمل الإنتحار وهي تقف على شرفة أحد المنازل، فاعتقد المشاة تحت تلك الشرفة أنها فعلاً تحاول الإنتحار فراحوا يطلبون منها عدم القيام بذلك وتزامناً مع تلك اللحظات تدخل رجال من الشرطة الفرنسية ودخلوا المنزل للتحقيق معها.

وأكدت كارول أنها أوضحت للشرطة ومعها مخرج الكليب جاد شوري أن الموضوع ليس الا تمثيل مشهد خاص بالفيديو كليب وقدم “شويري” بدوره الاثباتات من خلال ورقة التصريح بالتصوير وتحول الجو الى جو فكاهي بعد أن عرف الناس كما الشرطة أن الأمر هو مجرد لقطة تصوير.

كما كشفت كارول سماحة عن بعض من كلمات الأغنية المنتظر طرحها في الأيام المقبلة، حيث تقول فيها: “مش هعيش محبوسة في سجن القلق! هبقى حرة وعندي حق”.

أغنية “مش هعيش” هي باللهجة المصرية، من كلمات أمير طعيمة، ألحان اسلام زكي وتوزيع ألكسندر ميساكيان وانتهت كارول من تسجيلها منذ أيام في مصر، استعداداً لطرحها قريباً في أوّل تعاون يجمعها مع شركة “أنغامي” التي بدأت نشاطها الإنتاجي منذ فترة قصيرة، لإصدار أعمال فنيّة تعرض حصرياً عبر تطبيق “أنغامي” وتُعرف بـAnghami Originals.