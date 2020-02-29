محمد عساف يحطّم المليون الأوّل بعد أيام على إطلاق جديده!

متابعة بتجـــــــرد: يحصد النجم الفلسطيني محمد نجاح أغنيته الجديدة باللهجة العراقية “شهالحلاوة”، والتي طرحها مؤخراً عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

وتخطى فيديو الأغنية حاجز المليون مشاهدة بعد أسبوع فقط على إطلاقه عبر قناة شركة “بلاتينوم ريكوردز” الرسمية في موقع “يوتيوب”.

أغنية “شهالحلاوة” كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر وتوزيع عثمان عبود، وهو نفس فريق العمل الذي نفذ أغنيتي “مكانك خالي” و”بصراحة” اللتين أطلقهما محمد عساف في العامين الماضيين، وحققتا نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

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تجدر الإشارة إلى أن الأغنية تتصدّر المراتب الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعاً وتحميلاً في مختلف البلدان العربية.