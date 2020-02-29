متابعة بتجـــــــرد: يبدو أن النجم اللبناني فارس كرم بصدد طرح أغنية جديدة خلال الأيام المقبلة، وهو ما ألمح إليه من خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر” وظهر فيه في استوديو التسجيل برفقة الفنان فارس اسكندر والمؤلف الموسيقي عمر صباغ.
فارس كرم أرفق الفيديو الطريف بتعليق جاء فيه: “راحين مشوار عالنجاح”، في إشارة منه إلى أن الأغنية ستحقق النجاح الذي يطمح إليه ويليق بجمهوره الواسع في الوطن العربي.
تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال فارس كرم الفنية كان ألبوم “44:36” الذي تضمن 12 أغنية وهي، “طلت بالابيض”، “قربك وجع”، “كل الناس حواليكي”، “رمشت”، “بدنا نولعا”، “صدقني صعبة”، “سمع”، “الشارع كلو”، “لفيت بلاد”، “نسيت اللي راحوا”، “حبك برم” و”الله عليك”.
كانت هذه تفاصيل خبر فارس كرم.. “رايح مشوار عالنجاح” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.