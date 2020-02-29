فارس كرم.. “رايح مشوار عالنجاح”

متابعة بتجـــــــرد: يبدو أن النجم اللبناني فارس كرم بصدد طرح أغنية جديدة خلال الأيام المقبلة، وهو ما ألمح إليه من خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر” وظهر فيه في استوديو التسجيل برفقة الفنان فارس اسكندر والمؤلف الموسيقي عمر صباغ.

فارس كرم أرفق الفيديو الطريف بتعليق جاء فيه: “راحين مشوار عالنجاح”، في إشارة منه إلى أن الأغنية ستحقق النجاح الذي يطمح إليه ويليق بجمهوره الواسع في الوطن العربي.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال فارس كرم الفنية كان ألبوم “44:36” الذي تضمن 12 أغنية وهي، “طلت بالابيض”، “قربك وجع”، “كل الناس حواليكي”، “رمشت”، “بدنا نولعا”، “صدقني صعبة”، “سمع”، “الشارع كلو”، “لفيت بلاد”، “نسيت اللي راحوا”، “حبك برم” و”الله عليك”.