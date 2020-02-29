لايف ستايلز ستوديوز وتعدد الجنسيات عربياً

متابعة بتجـــــــــرد: بعد النجاحات التي حققتها شركة لايف ستايلز ستوديوز العام الماضي، بدأت العام الحالي 2020 بنجاح جديد مع النجمة الجزائرية كنزة مرسلي بأغنية “كانت باينة”، وتحقيقها نحو 5.6 مليون مشاهدة.

وضعت لايف ستايلز ستوديوز خطة انتاجية ضخمة للمرحلة القادمة، وتتمثل بالتعاون مع نجوم من مختلف الجنسيات العربية، ما يُؤكد على أن لايف ستايلز ستوديوز بمثابة شركة متعددة الجنسيات ولا تقوم على مركزية الجنسية او النجومية.

في نظرة سريعة لإنتاجات لايف ستايلز ستوديوز المُقررة حتى اللحظة للعام ٢٠٢٠، تتعاون الشركة مع شريحة واسعة من الفنانين العرب من المحيط الى الخليج، وأبرزهم:

وائل جسار من لبنان

فيفيان مراد من لبنان

رولا سعد من لبنان

مروة ناجي من مصر

أحمد شيبة من مصر

محمد سرور من مصر

كنزة مرسلي من الجزائر

كاميليا ورد من الجزائر

روان عليان من فلسطين

شمس من الكويت

مروة عيسى من تونس