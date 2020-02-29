سعر الدولار في مصر اليوم السبت 29 فبراير 2020

استقر متوسط سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، السبت، في ماكينات الصراف الآلي ومنافذ المطارات، وبلغ متوسط السعر على شاشة البنك المركزي المصري 15.56 جنيه للشراء مقابل 15.66 جنيه للبيع بنهاية التعاملات السايقة.



وتشهد العملة الخضراء موجة تراجع منذ نهاية عام 2019، وبداية العام الجاري، ويعد متوسط السعر الحالي للدولار هو الأدنى منذ 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 الذي شهد بداية تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وكان الدولار سجل معدلات بلغت 15.49 جنيه في وقت سابق من الأسبوع الماضي، قبل أن يستعيد الدولار قوته أمام الجنيه المصري ويبدأ في رحلة الصعود.

وأرجع مصرفيون تراجع الجنيه المصري أمام الدولار، الأيام القليلة الماضية، إلى تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي تسبب في موجة من عمليات البيع في الأسواق الناشئة.

وارتفع الجنيه أكثر من 50 قرشا مقابل الدولار منذ بداية 2020 وحتى الآن، ليواصل الحفاظ على مركزه كثاني أفضل العملات أداء في 2019.

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أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر لدى البنك المصري الخليجي مسجلا 15.57 جنيه للشراء و15.67 للبيع، وهو السعر نفسه في بنوك عودة وبيريوس والمصرف المتحد.

وسجلت العملة الخضراء 15.56 جنيه للشراء و15.66 للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي والعربي الأفريقي والإسكان والتعمير.

أقل سعر للدولار

وجاء أقل سعر للدولار لدى البنك الأهلي المصري مسجلا 15.55 جنيه للشراء و15.65 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك مصر والتجاري الدولي والأهلي اليوناني بمصر والشركة المصرفية العربية.

أسعار اليورو والإسترليني

سجل سعر اليورو 17.03 جنيه للشراء مقابل 17.29 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني 19.84 جنيه للشراء و20.21 جنيه للبيع، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي 4.13 جنيه للشراء و4.17 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي 4.23 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

فيما سجل الدينار الكويتي 50.62 جنيه للشراء و51.16 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.