سعر الدولار في السودان اليوم السبت 29 فبراير 2020

شركة صرافة في الخرطوم -أ ف ب

سجل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، السبت، نحو 54.5 جنيه للشراء و54.77 للبيع لدى البنك المركزي السوداني، فيما ارتفع السعر بالسوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 107 جنيهات.

ويحاول المركزي السوداني تثبيت سعر الجنيه بعد اتباعه خلال الأيام الماضية سياسة الخفض التدريجي للعملة الوطنية، والتي صاحبتها أيضا زيادة في قيمة الدولار بالسوق السوداء.



ويحتاج السودان إلى تمويلات فورية تقدر بنحو 3 مليارات دولار، لتجنب تفاقم أزمات اقتصاده، في الوقت الذي ترزح فيه البلاد تحت ديون هائلة تقدر بـ60 مليار دولار، وترغب الحكومة في إلغاء جزء منها.

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سعر اليورو والإسترليني

سجل سعر اليورو 59.45 جنيه للشراء مقابل 59.74 جنيه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني 70.47 جنيه للشراء مقابل 70.82 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء انخفض سعر اليورو ليسجل 114.48 جنيه، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني مسجلا 136.74 جنيه.

سعر الريال والدرهم والدينار

وفي المركزي السوداني سجل الريال السعودي 14.52 جنيه للشراء مقابل 14.59 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.83 جنيه للشراء و14.91 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 176.83 جنيه للشراء و177.71 جنيه للبيع.

أما السوق السوداء، فقد بلغ سعر صرف الريال السعودي 28.40 جنيه، فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي 29.04 جنيه، وبلغ سعر الدينار الكويتي 243 جنيها، وفقا لمواقع سودانية.