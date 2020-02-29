شريهان تدعو للزعيم عادل امام بالشفاء: سلامتك 1000 مليون سلامة

حرصت النجمة المصرية شريهان على الدعاء للنجم المصري الكبير عادل إمام بالشفاء، وذلك في تغريدة نشرتها قبل قليل عبر حسابها على موقع.

وجاء في التغريدة: “اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقمًا، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية. سلامتك 1000 مليون سلامه عادل إمام”.

وكان عادل امام قد تعرض لأزمة صحية شديدة، استدعت نقله إلى المستشفى في اليومين الماضيين، حيث أكد نجله رامي إمام الى أن والده تعرض لأزمة صحية شديدة، بسبب ارتفاع في درجة حرارته ونزلة برد استدعت مكوثه في المنزل، بناء على أوامر الأطباء.

أخبار ذات صلة: عادل إمام ينقل الى المستشفى وهذه أوامر الأطباء