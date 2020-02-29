الخليج 365 في عيدها الـ11: شكرًا لأنكم لم تتخلوا يومًا عن الصحافة النظيفة

نحتفل معا بعيد موقع الخليج 365 الحادي عشر في الثامن والعشرين من شباط/فبراير من كل عام… نحتفل بمصداقيتنا وصراحتنا وجمهورنا الوفي الذي واكبنا خلال كل تلك السنوات… شكراً لأنكم لم تتخلوا يوماً عن الصحافة النظيفة والشريفة التي نمثل وعن الاعلام الراقي الذي حرصنا على التمسك به على الرغم من كل المغريات…

شكراً لأنكم واكبتمونا دائمًا وشاركتمونا لحظات نجاح كثيرة وكنتم السد المنيع في وجه كل من حاول الاساءة لنا ممن لا يتقنون المنافسة الشريفة او يعترفون بها.

مصرون أن نكون الوجه الحضاري للاعلام الراقي الذي نؤمن به والذي حملنا رسالته وتحصنا بها خلال السنوات الثمانية الماضية ومستمرون بتشريف لبنان وبأن نكون الصورة الجميلة لفنانيه ومبدعيه. شكرا لفريق العمل المجتهد الذي حمل الموقع في قلبه وعلى كتفيه وكان اميناً على الموقع ومكانته.

كل عيد الخليج 365 وانتم الاوفياء دائما- باتريسبا هاشم/مؤسسة الموقع ورئيسة تحريره ٢٨ شباط ٢٠٠٩- ٢٨ شباط ٢٠٢٠.

هكذا عايدت رئيسة التحرير باتريسيا هاشم قرّاء الموقع بالامس مؤكدة على الدور الفاعل المشترك الذي يجب ان يقوم به الموقع ومتابعيه على حدّ سواء، فيستمرون متّحدين ومتكاتفين من اجل مكافحة الاعلام الهابط والقذر والتمسّك بمستقبل لامع وشريف له.

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وكان العديد من النجوم قد شاركونا فرحة عيد “الخليج 365” من خلال فيديوهات وتعليقات تضمنت رسائل مليئة بالحب والأمنيات الطيبة وهم نجوم الفن: راغب علامة، نانسي عجرم، عاصي الحلاني، ملحم زين، هبة طوجي، مايا دياب، يارا، بلقيس، مروان خوري، داليا مبارك، نوال الزغبي، جوزيف عطية، محمد خيري، شيماء هلالي، ناجي اسطا، ناصيف زيتون، ميشال فاضل، هشام الحاج، تانيا قسيس، الين لحود، نيللي مقدسي، ربيع بارود، فادي حرب، مروة ناجي، لارا اسكندر، سعد رمضان، رويدا عطية، مجد موصللي، سليم عساف، ماريتا الحلاني، مروان الشامي، كاميليا ورد، انور نور، رفاييل جبور، فرح يوسف، بشار جواد وسارة فرح.

ومن نجوم التمثيل كل من نادين نسيب نجيم، ماغي بو غصن، يوسف الخال، بديع ابو شقرا، باسم مغنية، طوني عيسى، هيام ابو شديد، ورد الخال، ريتا حايك، داليدا خليل، نهلة داوود، جيسكار ابي نادر، جو طراد، سامي ابو حمدان، دانييلا رحمة، مازن معضم، رانيا عيسى، جويل داغر، طارق سويد، كارمن لبس، جوزيف الحويك، رولا شامية، رانيا سلوان، جيسي عبدو، وسام صباغ، سينتيا سامويل، كاتيا كعدي، نغم أبو شديد، وايلي شالوحي.

اما الشعراء مازن ضاهر، منير بو عساف، علي المولى، هشام بولس، فارس اسكندر، زاهي وهبي فكان لهم حصّة كبيرة من المعايدات المؤثرة كلّ على طريقته.

كذلك فعل المخرجون كميل طانيوس، فادي حداد، ايلي السمعان والاعلاميون زافين، ريما كركي، رابعة الزيات، جمال فياض، هشام حداد، جو معلوف، وسام بريدي، كارلا حداد، ناديا بساط، راغدة شلهوب، ليليان ناعسي، انابيلا هلال، نيشان، ديانا فاخوري، محمد قيس، ساشا دحدوح، طوني بارود، داليا داغر، كريستين حبيب، رشا الخطيب واندريه داغر.بالاضافة الى المنتج مروان حداد وطبيب التجميل د. هراتش سغبزريان.

كما سعدنا كثيرًا بتهنئة شركائنا في نجاح هذا المشوار الطويل أي القراء الاوفياء للموقع.