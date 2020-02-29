Feb 29, 2020
تعرّض النجم المصري الكبير عادل امام لأزمة صحية شديدة، استدعت نقله إلى المستشفى في اليومين الماضيين.
وبسبب تغيّب الزعيم عادل امام عن حضور حفل تكريمه بجائزة الريادة السينمائية، في حفل افتتاح الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، حضر نجله المخرج رامي الحفل لاستلام الجائزة بحسب “صحيفة الرؤية”.
وعلى هامش حضور الحفل، كشف رامي امام تفاصيل الحالة الصحية لوالده عادل إمام، قائلًا: “إنه تعرض لأزمة صحية شديدة، بسبب ارتفاع في درجة حرارته ونزلة برد استدعت مكوثه في المنزل، بناء على أوامر الأطباء”.
نذكر ان عادل امام يخوض السابق الرمضاني 2020 بمسلسل “فلانتينو”، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.
المسلسل يضم نخبة من أهم نجوم الشاشة المصرية، ابرزهم دلال عبد العزيز، داليا البحيري، محمد كيلاني، هدى المفتي وغيرهم.
هذا ويلعب إمام في هذا المسلسل دور رجل أعمال، صاحب مجموعة مدارس دولية، حيث يواجه مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها. هذا ولا يخلو المسلسل من قصص عاطفية عديدة، لتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر عادل إمام ينقل الى المستشفى وهذه أوامر الأطباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.