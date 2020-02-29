عادل إمام ينقل الى المستشفى وهذه أوامر الأطباء

تعرّض النجم المصري الكبير عادل امام لأزمة صحية شديدة، استدعت نقله إلى المستشفى في اليومين الماضيين.

وبسبب تغيّب الزعيم عادل امام عن حضور حفل تكريمه بجائزة الريادة السينمائية، في حفل افتتاح الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، حضر نجله المخرج رامي الحفل لاستلام الجائزة بحسب “صحيفة الرؤية”.

وعلى هامش حضور الحفل، كشف رامي امام تفاصيل الحالة الصحية لوالده عادل إمام، قائلًا: “إنه تعرض لأزمة صحية شديدة، بسبب ارتفاع في درجة حرارته ونزلة برد استدعت مكوثه في المنزل، بناء على أوامر الأطباء”.

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نذكر ان عادل امام يخوض السابق الرمضاني 2020 بمسلسل “فلانتينو”، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

المسلسل يضم نخبة من أهم نجوم الشاشة المصرية، ابرزهم دلال عبد العزيز، داليا البحيري، محمد كيلاني، هدى المفتي وغيرهم.

هذا ويلعب إمام في هذا المسلسل دور رجل أعمال، صاحب مجموعة مدارس دولية، حيث يواجه مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها. هذا ولا يخلو المسلسل من قصص عاطفية عديدة، لتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.